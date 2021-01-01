超過兩千萬人喜愛的聲音
Soundcore 以獨家聲學科技征服使用者的耳朵，帶來令人震撼的聽覺饗宴與完美的使用者體驗。
音頻技術領先全球
世界領先的音頻技術包括SweatGuard、BassUp、ACAA 和 HearID。
深受葛萊美獎得主青睞
由十位獲得葛萊美獎的藝術家、十位獲得葛萊美獎的音樂製作人以及眾多媒體和影響力人士推薦。
廣受各界好評
CP值真的爆高
「4000元左右不但就有主動降噪，通透模式還分完全通透與人聲增強兩種可以選擇。」
我是老爸，我不要當爸
耳機，絕對是通勤的必備單品
「除了 ANC 降噪功能，耳機加上充電盒長達26小時的續航力～在外待整天都 hold 的住。」
咪妃 Julia
聽個音樂放鬆一下
「不得不說這家的耳機降噪功能真的非常好！通電話時也不會因為背景太嘈雜，聽不見對方說話。」
亞織 Aori
把好康推薦給你們
「這款 Liberty Air 2 Pro 有基本的觸控模式，還有超高的續航力再加上防水防汗！！」
陸子玄 Lois
給常常通勤的人很大的福音
「我實在非常非常驚艷！！針對不同環境降噪，真是給常常通勤的人很大的福音。」
程九滴 Judy Cheng
通話效果超強！
「延續 ANKER Liberty Air 2 通話逼近 AirPods Pro的好口碑，不僅麥克風升級，更加入 ANC 降噪！」
數位宇宙
親民價錢的主動降噪真無線藍牙耳機
「擁有非常好的音色，續航力佳和旗艦功能，是非常值得考慮的一款主動降噪真無線藍牙耳機。」
Alvinist / 艾爾文的生活紀錄
我最愛的 ANKER 來啦！
「它維持著我很喜歡的 Soundcore 品質，我覺得很不錯」
好放 HaveFun
全方位效能王！
「外觀設計相當有質感，細節中可以看到用心的地方，延遲度跟通話降噪的都有超越價位的水準。」
TechTeller 科技說