超過兩千萬人喜愛的聲音

Soundcore 以獨家聲學科技征服使用者的耳朵，帶來令人震撼的聽覺饗宴與完美的使用者體驗。

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音頻技術領先全球

世界領先的音頻技術包括SweatGuard、BassUp、ACAA 和 HearID。

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深受葛萊美獎得主青睞

由十位獲得葛萊美獎的藝術家、十位獲得葛萊美獎的音樂製作人以及眾多媒體和影響力人士推薦。

最新消息

10 大葛萊美獎名人真心推薦

Soundcore 耳機系列產品由葛萊美知名音樂人與製作人一致推薦。

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【開箱】Soundcore Liberty Air 2 Pro真無線藍牙耳機

獨家的 PureNote™ 甄音技術，11mm 動圈單體加上 10 層鍍膜振膜帶來細膩的音樂饗宴。

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Soundcore 藍牙喇叭給你全新的音樂體驗

Soundcore 於國內外的音頻商品評價都非常好，尤其在 Amazon 搜尋 Soundcore 藍牙喇叭都是 4.5 顆星以上。

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廣受各界好評

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CP值真的爆高

「4000元左右不但就有主動降噪，通透模式還分完全通透與人聲增強兩種可以選擇。」

我是老爸，我不要當爸

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耳機，絕對是通勤的必備單品

「除了 ANC 降噪功能，耳機加上充電盒長達26小時的續航力～在外待整天都 hold 的住。」

咪妃 Julia

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聽個音樂放鬆一下

「不得不說這家的耳機降噪功能真的非常好！通電話時也不會因為背景太嘈雜，聽不見對方說話。」

亞織 Aori

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把好康推薦給你們

「這款 Liberty Air 2 Pro 有基本的觸控模式，還有超高的續航力再加上防水防汗！！」

陸子玄 Lois

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給常常通勤的人很大的福音

「我實在非常非常驚艷！！針對不同環境降噪，真是給常常通勤的人很大的福音。」

程九滴 Judy Cheng

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通話效果超強！

「延續 ANKER Liberty Air 2 通話逼近 AirPods Pro的好口碑，不僅麥克風升級，更加入 ANC 降噪！」

數位宇宙

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親民價錢的主動降噪真無線藍牙耳機

「擁有非常好的音色，續航力佳和旗艦功能，是非常值得考慮的一款主動降噪真無線藍牙耳機。」

Alvinist / 艾爾文的生活紀錄

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我最愛的 ANKER 來啦！

「它維持著我很喜歡的 Soundcore 品質，我覺得很不錯」

好放 HaveFun

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全方位效能王！

「外觀設計相當有質感，細節中可以看到用心的地方，延遲度跟通話降噪的都有超越價位的水準。」

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葛萊美獎得主誠摯推薦